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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 04:39:39م
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قيادة أمانة العاصمة تتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في ثاني أيام الدوام
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89,1 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في أمانة العاصمة
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر بأمانة العاصمة 89,1 بالمائة لنحو 50 مكتبا ووحدة إدارية.


وأكد مدير مكتب الخدمة المدنية بأمانة العاصمة علي علي الضياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مكتب التعليم الفني والهيئة العامة للبريد تصدرتا أعلى نسبة في الحضور للموظفين بنسبة 100 بالمائة, يليهما مديرية السبعين بنسبة حضور 99 بالمائة وديوان أمانة العاصمة والمؤسسة العامة للاتصالات بنسبه حضور 98 بالمائة.

وأشار إلى أن اللجان الرقابية ستواصل نزولها الميداني إلى المكاتب الإدارية والخدمية خلال الأيام القادمة.

سبأ
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