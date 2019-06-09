مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في انكسار زحف واسع قبالة نجران قتل وجرح عشرات من مرتزقة الجيش السعودي اليوم خلال انكسار زحف لهم قبالة نجران . انتخاب توكاييف رئيسا لكازاخستان فاز رئيس كازاخستان المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره الزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف خليفة له، برئاسة البلاد في انتخابات مبكرة. ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع. فلامنجو يتعاقد مع المدافع البرازيلي رافينيا أعلن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم تعاقده مع المدافع البرازيلي الدولي رافينيا لمدة عامين والقادم من بايرن ميونيخ الألماني.