[10/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ:
شيع اليوم بصنعاء في موكب جنائزي جثمان شهيد الوطن حامس سالم محمد العوجري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والجهادي في مواجهة الغزاة والمعتدين في جبهة خب والشعف بمحافظة الجوف.
وخلال مراسم التشييع الذي تقدمها مدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبد العزيز صلاح وعدد من القيادات العسكرية واهالي واقارب الشهيد اشاد المشيعون بدور الشهيد وزملائه من ابطال الجيش واللجان الشعبية واستبسالهم ومواقفهم الخالدة التي يقدمونها وهم يدافعون عن الوطن في مختلف جبهات القتال ضد العدوان الهمجي الغاشم على بلادنا.
وقد جرت مراسم التشييع لجثمان الشهيد الذي توشح جثمانه الطاهر بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء بأمانة العاصمة ليتم توديع جثمان الشهيد بالسلام الجمهوري.
وقد تم نقل جثمان الشهيد ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمحافظة صعدة.
شارك في مراسم التشييع نائب مدير دائرة العمليات العميد الركن ابراهيم المتوكل ونائب مدير دائرة المشاة العميد حميد الغولي.
سبأ