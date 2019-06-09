محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الصناعة تتبنى دعم فريق تمكين لإنتاج الأطراف الصناعية الذكية صنعاء- سبأ:

أعلن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة دعم الوزارة لفريق تمكين لإنتاج الأطراف الصناعية الذكية وتبنيها إنتاج مائة طرف صناعي ذكي.



وأكد وزير الصناعة والتجارة خلال لقاءه اليوم بصنعاء ومعه نائبه محمد الهاشمي فريق تمكين المبتكر للطرف الصناعي الذكي الفائز بالمركز الثالث في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية أن الوزارة ستتبنى دعم الفريق لإنتاج مائة طرف صناعي ذكي كدفعة أولى لتوزيعها على مائة جريح ممن فقدوا أيديهم نتيجة العدوان ولعدم إمكانية سفرهم للخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.



وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي تشجيعا للفريق بما يمكنه من توفير متطلبات العمل وتأسيس شركة خاصة به لإنتاج الطرف الصناعي الذكي، كما يأتي في الوقت نفسه في إطار اهتمام الوزارة بالمبتكرين ورعايتهم وتشجيعهم.



وفي اللقاء الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم .. جدد وزير الصناعة والتجارة التهنئة لفريق تمكين على فوزه بالمركز الثالث في المسابقة الوطنية ومن خلاله إلى الفائزين والمشاركين.



كما أكد اهتمام الوزارة بالبحث عن جهات راعية لتبني ابتكاراتهم ومشاريعهم وتمويلها لإخراجها إلى حيز النور بما من شانه خدمة المجتمع .. داعيا الفريق إلى إعداد دراسة متكاملة للمشروع لتقديمه إلى مؤسسات التمويل والقطاع الخاص .



وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالمبتكرين والمخترعين وتوجيهاته بتقديم الرعاية والدعم لهم .. لافتا إلى أن الوزارة لن تألوا جهدا في تقديم أوجه الدعم والرعاية للمبتكرين والمخترعين والمشاريع الإبتكارية بالطرق والوسائل المتاحة بالتنسيق مع القطاعات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.



وحث الوزير الدرة الفريق على مواصلة البحث وابتكار البدائل لاحتياجات البلاد خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.



من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تطوير المشاريع الإبتكارية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية .. مؤكدا أن الوزارة ستعمل على توفير البيئة المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق والتعاون مع الجهات الراعية سواء الحكومية أو الخاصة .



فيما نوه فريق تمكين باهتمام قيادة وزارة الصناعة والتجارة وتنظيم المسابقة والبحث عن آليات لإخراج هذه المشاريع إلى المجتمع .. مؤكدا الاستعداد لمواصلة العمل للإنتاج بكميات تجارية وتغطية الاحتياج المحلي في حالة توفر الإمكانيات اللازمة لذلك .



ويتكون فريق تمكين الفائز بالمركز الثالث في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبتكارية من محمد عبد الوهاب دباء وحمزة عبد الرحمن المقطري وأمجد عبد الخالق الخطابي وباسل محمد الشرجبي وعبد الملك سليمان قوسي سحاري وماجد محمد السوادي .



حضر اللقاء مدير الصناعات الصغيرة بالوزارة يونس السوسوة ومدير نظم المعلومات أروى القباطي ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني.



سبأ [10/يونيو/2019]سبأ