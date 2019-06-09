محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية يزور الجرحى في مجمع الساحل الغربي الطبي بالحديدة الحديدة - سبأ:

اطلع مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء علي محمد الكحلاني وقائد قوات الشرطة العسكرية العميد الركن محمد الحيمي وعدد من القيادات العسكرية اليوم بالحديدة على أحوال الجرحى من ابطال الجيش واللجان الشعبية في مجمع الساحل الغربي الطبي.



وخلال الزيارات تبادل مساعد وزير الدفاع مع الجرحى تهان عيد الفطر المبارك ونقل إليهم تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بهذه المناسبة الدينية المباركة.



وعبر القادة اللواء الكحلاني عن بالغ التقدير والفخر والاعتزاز بالمواقف الجبارة التي يجترحها المقاتلين في مواجهة الغزاة المعتدين مستمدين قوتهم من الله ومن ايمانهم بعدالة قضيتهم وقدسية الدفاع عن وطنهم وشعبهم.



وأشار الى ان زيارات ومعايدة الجرحى والمصابين واسر الشهداء هو توجه تحرص عليه القيادة السياسية والعسكرية عرفانا ووفاءا لدمائهم الزكية وللمواقف التي بذلوها ويبذلونها في مختلف ميادين الشرف والبطولة.



وقدم اللواء الكحلاني ومرافقوه للجرحى الهدايا العيدية ومبالغ مالية .. متمنين لهم الشفاء العاجل.



من جهتهم عبر الجرحى عن شكرهم وتقديرهم على هذه الزيارات العيدية .. مؤكدين استعدادهم بذل أرواحهم رخيصة في سبيل الله والوطن والشعب.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ