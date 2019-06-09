ارتفاع الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عامين

طوكيو – سبأ:



سجل الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا منذ أكثر من عامين بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بصورة أكبر من المتوقع.



وقالت النتائج التي اصدرها مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم ارتفع على أساس سنوي بنسبة 22ر بالمائة في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري 2019 بزيادة طفيفة عن تقديرات أولية الشهر الماضي بلغت 1ر2 بالمائة.



وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني شهد للربع الثاني على التوالي توسعا بعدما نما بنسبة 6ر1 بالمائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين.



وعلى أساس ربع سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6ر0 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس مقارنة بالربع السابق بزيادة طفيفة عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 5ر0 بالمائة.



وارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات وهو أحد المساهمين الرئيسيين في النمو بنسبة 3ر0 بالمائة ما يوصف بأنه تحول كبير في ضوء التوقعات الأولية السابقة بتسجيله انكماشا بنسبة 3ر0 بالمائة.



ويعود ارتفاع الانفاق الرأسمالي إلى الاستثمار القوي في القطاعات غير الصناعية مثل تجارة التجزئة والخدمات.

[10/يونيو/2019]سبأ