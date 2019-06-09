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اجتماع بوزارة الصناعة يناقش ترتيبات اللقاءات مع الجهات الداعمة للمبتكرين
[10/يونيو/2019]
صنعاء- سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة الترتيبات لعقد اللقاءات التي ستعقدها الوزارة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم المبتكرين والمخترعين المشاركين في المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية.

واستمع الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيلا الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم إلى تقرير حول النتائج الأولية لتقييم المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي أقامتها الوزارة خلال الفترة أبريل يونيو ٢٠١٩م وكذا الترتيبات والتحضيرات المتعلقة باللقاءات المزمع عقدها خلال الايام القادمة بين الجهات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والمبتكرين لوضع البرامج العملية لدعم المشاريع الابتكارية وإخراجها إلى حيز التنفيذ  .

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية الترتيب الجيد لهذه اللقاءات و بما يسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها في تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف لإخراج المشاريع إلى التنفيذ العملي والإنتاج من خلال إيجاد التمويل لها .

وحث على استكمال تصنيف المشاريع الابتكارية المشاركة في المسابقة بالتنسيق مع لجنة التحكيم واللجنة الفنية والقطاعات والادارات المختصة في الوزارة لتقديمها إلى مؤسسات التمويل وفقا للتصنيف .

وأشار إلى أن قيادة الوزارة تعمل على تقييم أعمال المسابقة الوطنية وبما من شأنه تطويرها لتحقيق غاياتها وأهدافها.

وجدد الوزير الدرة تقدير الوزارة لكافة الجهود التي بذلتها اللجنة الإشرافية ولجنة التحكيم واللجان العاملة في المسابقة .

من جهته اكد نائب وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الاشرافية للمسابقة الحرص على رعاية المبتكرين ومشاريعهم والبحث عن جهات راعية تتبناها وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف.

وأشار إلى أهمية أن تنطلق المشاريع الابتكارية من الاحتياجات الفعلية والحقيقية في البلاد بما يساعد على تجاوز آثار العدوان والحصار .

حضر الاجتماع مدير عام الصناعات الصغيرة بالوزارة يونس السوسوة ومدير عام نظم المعلومات أروى القباطي ومدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني ومدير عام مكتب الوزير احمد الحيسة ومدير الإعلام والعلاقات مكرم الدميني.

سبأ
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