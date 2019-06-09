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تواصل زيارات المعايدة والتفقد للمقاتلين في جبهات الساحل الغربي
[10/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ:
واصل قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم زياراتهم الميدانية لمعايدة وتفقد أحوال المقاتلين المرابطين في جبهات الساحل الغربي وتلمس احتياجاتهم والاطلاع على سير تنفيذهم لمختلف المهام العسكرية الموكلة اليهم.

حيث تفقد مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء علي محمد الكحلاني ومعه عدد من مدراء الدوائر والقيادات العسكرية المقاتلين في عدد من المواقع وفرع الشرطة العسكرية بالحديدة.

فيما اطلع مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة ومعه عدد من القيادات العسكرية على أحوال المقاتلين الابطال المرابطين في عدد من المواقع في عبس وشفر وغرب حيران.

كما قام مدير دائرة الرقابة والتفتيش العميد الركن عبدالعزيز صلاح ومدير دائرة التدريب العسكري العميد الركن ناصر سعيد حميد وعدد من القيادات العسكرية بزيارة وتفقد ابطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في المواقع والنقاط بجبهتي حيس والجراحي.

الى ذلك تفقد مدير دائرة العلاقات العميد احمد محمد الماوري ومعه عدد من القيادات العسكرية المقاتلين المرابطين في عدد من المواقع بمديرية الدريهمي المديرية التي استهدفها التي يحاصرها العدوان ومرتزقته ويمنعون دخول المساعدات الغذائية والدوائية.

واستمع الاخوة القادة من الضباط والمقاتلين في المواقع وميادين الشرف والبطولة الى إيضاحات حول طبيعة الاعمال القتالية ومجريات المعارك مع الغزاة ومرتزقتهم وما يسطره الابطال الميامين من اعمال بطولية .. ناقلين إليهم تهاني وتبريكات قائد الثورة والقيادة السياسية والعسكرية العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بمناسبة عيد الفطر المبارك مباركين لهم رباطهم وثباتهم وقضاء أعيادهم وكل أيامهم في جبهاتهم دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقلاله.

وأشاد قادة وزارة الدفاع ببسالة وثبات المقاتلين وما لمسوه لديهم من عزيمة وإرادة قوية وروح جهادية تجسد حقيقة ايمانهم بالله وبوطنهم وقدسية الدفاع عنه  .. مشيرين الى أن قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية العليا ومعهم الاحرار من أبناء شعبنا اليمني يفخرون ويعتزون بأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في خطوط التماس المباشر مع العدو والذين تهاوت وتبددت امام شجاعتهم وبسالتهم وصدق لقائهم مع عدوهم كل أساليب واوهام المعتدين والغزاة ومرتزقتهم.

وأوضحوا بان مجريات معارك المواجهة والصمود على مدى خمس سنوات غيرت كل المفاهيم والتكتيكات وأن المقاتل اليمني جسد أسمى معاني القوة والبأس الشديد وقدم انموذجا مشرفا في البذل والتضحية والفداء.

واكد الاخوة القادة بأن إرادة اليمنيين تزداد يوما بعد يوم وبشائر النصر باتت واضحة وان العدو يتهاوى وينكسر كل يوم .. منوهين بان تصعيد العدوان المتواصل واستمراره في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة دليل واضح على هزيمته ونهايته التي باتت وشيكة في القريب العاجل.

من جانبهم عبر المقاتلون الابطال عن شكرهم وامتنانهم لزيارات قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وحرصهم على مشاركتهم افراحهم في جبهات العزة والكرامة .. مؤكدين أن مسارات الانتصارات مستمرة حتى تطهير كل أراضي الجمهورية اليمنية من الغزاة ومرتزقتهم.

وجدد المقاتلون في برقياتهم العهد والوفاء لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية والعسكرية العليا وللشعب اليمني بأنهم ثابتون وصامدون في مواقعهم وسيبذلون أرواحهم فداءً لعزة وكرامة واستقلال اليمن.

سبأ
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