نيوزيلندا ستسحب قواتها من العراق العام المقبل وتقلص عددها في أفغانستان ولنجتون – سبأ:



اعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين إن بلادها ستسحب قواتها من العراق بحلول شهر يونيو العام المقبل، لتختتم مهمة ساهمت في تدريب قوات الجيش العراقي على التصدي لتنظيم داعش .



وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي لإعلان هذا القرار ”على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة ستخفض نيوزيلندا ثم تنهي هذا الالتزام“.



وأضافت أن عدد القوات سيتم تقليصه إلى 75 جنديا على الأكثر اعتبارا من شهر يوليو تموز على أن يصل إلى 45 في يناير كانون الثاني، قبل إنهاء المهمة في يونيو حزيران 2020.



ونشرت نيوزيلندا، التي يصل عدد جنودها في العراق إلى 95 جنديا، قواتها هناك في عام 2015 ضمن بعثة تدريب مشتركة مع أستراليا لدعم عملية متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية ضد داعش.



وذكرت أرديرن أن نيوزيلندا ستخفض عدد أفرادها ضمن مهمة يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان من 13 عسكريا إلى 11 عسكريا فقط لكن القوات ستظل هناك حتى ديسمبر 2020 لدعم تدريب ضباط الجيش الأفغاني.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ