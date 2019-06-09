اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب يهبط من ذروة 14 شهرا مع تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن





انخفضت أسعار الذهب من ذروة 14 شهرا اليوم الاثنين متأثرة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية، مما قلص الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا.



وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1328.08 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل نيسان 2018 عند 1348.08 دولار للأوقية.



وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1332.20 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 14.79 دولار للأوقية.



واستقر البلاتين عند 806.28 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1353.55 دولار للأوقية.



وأبرمت الولايات المتحدة والمكسيك اتفاقا يوم الجمعة لتفادي حرب تجارية، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لجوء مثير للجدل وتنشر قوة أمنية لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى.

سبأ [10/يونيو/2019] طوكيو – سبأ :سبأ