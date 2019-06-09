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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 01:29:39م
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نتائج الأولية تظهر فوز توكاييف في الانتخابات الرئاسية الكازاخية
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نتائج الأولية تظهر فوز توكاييف في الانتخابات الرئاسية الكازاخية
[10/يونيو/2019]
نور سلطان  - سبأ:

أظهرت نتائج اولية فوز الرئيس الموقت قاسم جومارت توكاييف في الانتخابات الرئاسية الكازاخية بنسبة 70.76%.

وشارك في الانتخابات نحو عشرة ملايين ناخب في انتخابات رئاسية لا يشارك فيه الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي استقال بشكل مفاجئ في مارس الماضي.

وشغل توكاييف مناصب مهمة عدة في النظام الكازاخستاني فقد تولى مرتين حقيبة الخارجية وأصبح رئيسا للوزراء في 2000 ثم مديرا عاما لمكتب الأمم المتحدة في جنيف بين عامي 2011 و2013.

وعند إعلان نزارباييف استقالته، كان توكاييف رئيسا لمجلس الشيوخ، ما سمح له بموجب الدستور أن يشغل منصب الرئيس الموقت للبلاد.

سبأ
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