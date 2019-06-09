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وزير الخارجية الألماني يصل إلى طهران لبحث التوترات القائمة في المنطقة
[10/يونيو/2019] طهران – سبأ :


وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ما، الليلة الماضية، إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن: "وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يصل العاصمة الإيرانية طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين، وبحث معهم التوترات القائمة في المنطقة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية".

هذا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار، في وقت سابق أن ماس سيقوم بجولة شرق أوسطية تشمل ثلاثة دول سيبحث خلالها سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة أن الجولة تجري بالاتفاق والتنسيق مع بريطانيا وفرنسا اللتين تدعمان الاتفاق النووي، كما تمت مناقشة هذه الزيارة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

هذا تتزامن الزيارة مع جهود يبذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران للبحث عن سبل تجنيب المنطقة حربا قاسية.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

سبأ
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