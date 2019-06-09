عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليوم .. انطلاق المرحلة الأولى لسباق خلافة رئيسة وزراء بريطانيا لندن – سبأ:



تنطلق في وقت لاحقٍ اليوم المرحلة الرسمية الأولى من سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والتي يتطلب فيها من كل مرشح حصوله على دعم 8 من نواب البرلمان.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون هو المرشح الأوفر حظًا حتى الآن ضمن 11 نائبًا مترشحًا لخلافة تيريزا ماي التي استقالت رسميًا يوم الجمعة الماضي بعد فشلها في الحصول على دعم



البرلمان في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأوضحت أن ماي ستستمر في منصبها كرئيسة للوزراء حتى يتم تحديد خليفتها.



يشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل.

سبأ [10/يونيو/2019]سبأ