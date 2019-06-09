مقتل 9 عمال في انفجار بمنجم فحم في الصين [10/يونيو/2019] بكين-سبأ:

قتل 9 أشخاص، وأصيب 10 آخرون بجروح طفيفة الليلة الماضية في انفجار وقع داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.



وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار وقع في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة.



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