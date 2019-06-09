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آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 01:29:39م
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وزيرة حقوق الإنسان تشيد بمستوى الانضباط الوظيفي لكادر الوزارة
[10/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
أشادت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف بمستوى الانضباط الوظيفي لكادر الوزارة عقب إجازة عيد الفطر وجهودهم للارتقاء بمستوى العمل .

ودعت الوزيرة في اجتماع ضم مدراء العموم والموظفين إلى تكثيف الجهود لرصد الانتهاكات التي تتعرضُ لها اليمن منذ أكثر من أربع سنوات , مجددة الدعوةَ للمجتمع الدولي للإسهام بإيقاف العُدوان وإنهاءِ الحصار.

وتناولتْ الوزيرةِ خلال اللقاء الأوضاعَ الإنسانيةَ التي تشهدُها حالياً مُحافظاتُ عدن ، الحديدة الضالع والجهود المبذولة للتخفيفِ من مُعاناةِ المواطنين وضع المعالجات العاجلة لتحسين وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء تلك المحافظات .

من جانبه استعرض وكيلِ الوزارة علي صالح تيسير الجهود التى بذلتها الوزارة لاستكمالِ انجازِ خطتها المزمنة .

سبأ
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