وزيرة حقوق الإنسان تشيد بمستوى الانضباط الوظيفي لكادر الوزارة [10/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

أشادت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف بمستوى الانضباط الوظيفي لكادر الوزارة عقب إجازة عيد الفطر وجهودهم للارتقاء بمستوى العمل .



ودعت الوزيرة في اجتماع ضم مدراء العموم والموظفين إلى تكثيف الجهود لرصد الانتهاكات التي تتعرضُ لها اليمن منذ أكثر من أربع سنوات , مجددة الدعوةَ للمجتمع الدولي للإسهام بإيقاف العُدوان وإنهاءِ الحصار.



وتناولتْ الوزيرةِ خلال اللقاء الأوضاعَ الإنسانيةَ التي تشهدُها حالياً مُحافظاتُ عدن ، الحديدة الضالع والجهود المبذولة للتخفيفِ من مُعاناةِ المواطنين وضع المعالجات العاجلة لتحسين وتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء تلك المحافظات .



من جانبه استعرض وكيلِ الوزارة علي صالح تيسير الجهود التى بذلتها الوزارة لاستكمالِ انجازِ خطتها المزمنة .



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