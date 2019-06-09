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وزير الصناعة يناقش مع وكيل ريمة الوضع التمويني بالمحافظة
[10/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
ناقش وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة مع وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي الوضع التمويني بالمحافظة ومدى توفر المواد الغذائية ومادة الغاز المنزلي.

وتطرق اللقاء إلى نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها الوزارة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في سبيل تحقيق استقرار الأسواق وتثبيت الأسعار وضبط المتلاعبين بأقوات المواطنين ودور السلطة المحلية في عملية الضبط والتعامل مع المخالفات وفقاً للقوانين.

وفي اللقاء أشار الوزير الدرة إلى اهتمام الحكومة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق وضبطها وكل ما من شأنه حماية المواطن من كل أنواع الاستغلال .

وثمن الوزير الجهود التي بذلتها السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات لتنفيذ الحملة .

مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنمية قطاع الصناعة بتشجيع الصناعات الصغيرة والأصغر وكذا تحفيز المبدعين والمخترعين في مختلف الجوانب وذلك من خلال تنفيذ مسابقة وطنية للمشاريع الإبتكارية .داعياً أبناء محافظة ريمة إلى المشاركة في هذه المسابقة الوطنية التي أقرت الوزارة إقامتها سنوياً .

ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها وتشجيع وتنمية المبادرات المجتمعية فيما يتعلق بالصناعات المحلية الصغيرة والأصغر.

بدوره ثمن وكيل محافظة ريمة لشؤون الخدمات والتنمية تجاوب قيادة وزارة الصناعة مع مطالب أبناء ريمة والدور الإيجابي الذي تبذله لتوفير المواد الأساسية وتنظيم العملية التجارية ومحاربة الغش والتضليل التجاري واحتكارالسلع .

وأكد استعداد السلطة المحلية للتعاون مع الوزارة ومكتبها في المحافظة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من هذه الحملات والمهام الرقابية وبما يحقق الاستقرار التمويني في المحافظة .

سبأ
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