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هجوم جوي يستهدف مطار جيزان وعمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان
[10/يونيو/2019] محافظات - سبأ :
استهدفت عمليات هجومية لسلاح الجو المسير مرابض ومحطات طائرات العدو السعوي بمطار جيزان , ونفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية على تجمعات مرتزقة العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار بمطار جيزان ،لافتاً إلى أن الهجمات الجوية تأتي بعد تحويل دول العدوان مطار جيزان إلى قاعدة عسكرية.

وفي جيزان كذلك لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير استهدفهم أثناء محاولتهم التسلل قبالة جبل قيس .

وأشار المصدر إلى أنه تم صد زحف واسع للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان من ثلاثة مسارات في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء بنجران وأسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم وتدمير آلية عسكرية .

كما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة قبالة السديس ونتج عنها مصرع وإصابة عدد منهم ،فيما استهدفت عملية إغارة مواقع المرتزقة قبالة أبواب الحديد وأسفرت عن تكبيدهم خسائر مادية وبشرية .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة في جبهة الساقية بمحافظة الجوف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم ،كما قتل و جرح ستة من المرتزقة بعمليات قنص في الجبهة نفسها .

وفي الجوف كذلك تم تدمير وإعطاب ثلاث آليات عسكرية بعمليات لوحدة الهندسة في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف ومصرع وجرح من كانوا على متنهن , واستهدف تفجير مجموعة من المرتزقة في جبهة المهاشمة.

وفي محافظة الضالع كسر الجيش واللجان الشعبية زحف واسع للمرتزقة من عدة اتجاهات في قعطبة بمحافظة الضالع استمر أكثر من 8 ساعات وتم تدمير آليتين عسكريتين تحملان رشاشين عيار 14.5 و23 ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة أسفرعن مصرع وإصابة العشرات منهم .

وفي المحافظة ذاتها أطلقت القوة الصاروخية أربعة صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين أوقعت عدداً من القتلى و الجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للمرتزقة في عقبة مكيراس والزاهر بمحافظة البيضاء محققة إصابات مباشرة .

وفقا للمصدر لقي جندي سعودي وأربعة مرتزقة مصرعهم واغتنام عتاد خلال عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم شرق جبل النار بمحافظة حجة , مبيناُ أن طيران العدوان فشل رغم شنه غارتين في ايقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية .

سبأ
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