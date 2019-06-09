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قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
[10/يونيو/2019] محافظات - سبأ :
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان استهدفوا عدة مناطق بمدينة الحديدة بعشرات القذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة، و قصفوا بالمدفعية ومشطوا بالعيارات الخفيفة والمتوسطة باتجاه فندقي الوحيين والاتحاد وحارة الضبياني في شارع الخمسين.

وذكر المصدر أن أكثر من 64 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة والمرتزقة مع قصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة استهدف قريتي الزعفران ومحل الشيخ وشركة سابحة في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي مخلفة أضراراً في منازل وممتلكات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 22 قذيفة مدفعية وتمشيط بالعيارات الثقيلة والمتوسطة على مزارع وممتلكات المواطنين في قرية الكوعي والشجن والخباتية بمديرية الدريهمي.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف وأربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة.

سبأ
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