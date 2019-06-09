ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - يونيو - 2019 الساعة 11:59:57ص
عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات
قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن حرب الإشاعة تستخدمها دول العدوان وتعمل على تسويقها لتلصق التهم باستمرار ضد الرافضين للاحتلال.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وزير الزراعة يدشن موسم حصاد بذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
دشن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور اليوم بمحافظة ذمار موسم الحصاد لبذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
آخر الأخبار:
هجوم جوي يستهدف مطار جيزان وعمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
عضو السياسي الأعلى الحوثي ووزير الداخلية يزوران رئيس اتحاد الإعلاميين
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
عضو السياسي الأعلى الحوثي ووزير الداخلية يزوران رئيس اتحاد الإعلاميين
[10/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :
زار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومعه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي اليوم رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين عبد الله صبري.

واطلع عضو السياسي الأعلى ووزير الداخلية على الحالة الصحية لرئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بأمانة العاصمة، معبرين عن تعازيهما الحارة له في استشهاد والدته ونجله الثاني متأثرين بإصابتهما جراء استهداف طيران تحالف العدوان لمنزله بحي الرقاص قبل ثلاثة أسابيع.

وأشادا بمواقف رئيس اتحاد الإعلاميين في مواجهة الترسانة الإعلامية للعدوان، معبرين عن إدانتهما لاستهداف الإعلاميين اليمنيين الذي بات نهجاً واضحاً لتحالف العدوان في محاولة لحجب حقيقة الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أبناء الشعب.

من جانبه عبر رئيس اتحاد الإعلاميين عن الشكر لهذه الزيارة، مؤكدا أن ما تعرض له من استهداف يأتي ضمن سلسلة من استهداف الإعلاميين ويمثل شاهداً إضافياً على انتهاك تحالف العدوان لكل المواثيق الدولية والإنسانية باستهداف المدنيين والأحياء السكنية.

وأكد صبري أن هذه الجريمة لن تثنيه عن مواصلة دوره الإعلامي في مواجهة الحرب الإعلامية لماكينات العدوان، وأنه قد لمس من زملائه دافعا أكبر للاستمرار في دورهم الوطني المسئول .

رافقهما خلال الزيارة الإعلامي هاشم شرف الدين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
هجوم جوي يستهدف مطار جيزان وعمليات عسكرية على مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري
99 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في المحويت
محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب
أمين عام محلي صنعاء يشيد بجهود مكتب الأشغال
وكيلا محافظة تعز يلتقون عدد من المشائخ والوجهاء من مديرية مسور بعمران
محافظ تعز البحر يتفقد المرابطين في جبهة حوامره بماوية
أمين عام محلي صنعاء يزور وكيل أول المحافظة
العدوان السعودي على اليمن
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by