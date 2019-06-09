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الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
[09/يونيو/2019]
الحديدة - سبأ :

عقد اليوم بمحافظة الحديدة لقاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، لمناقشة إحتياجات المحافظة من المشاريع التنموية .


وفي اللقاء الذي ضم وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والكهرباء المهندس لطف الجرموزي والشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قيحم، أشار الدكتور مقبولي إلى إعتماد خطة إستثمارية للمحافظة واعتماد 7 مشاريع استراتيجية في مجالات الكهرباء والزراعة والأسماك والمنطقة الصناعية إضافة إلى مشاريع البنية التحتية في عدد من المجالات.

وأوضح أنه تم التفاهم مع البنك الدولي لتنفيذ عدد من المشاريع الضرورية التي تفتقر إليها المحافظة خصوصا المشاريع الخدمية.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية، على أهمية أن ترفع قيادة السلطة المحلية بالاحتياجات في قطاعات الصحة والمياه والنظافة والتحسين في أقرب وقت لإدراجها ضمن خطة التنمية التي ستبدأ من محافظة الحديدة.

نوه بأن محافظة الحديدة بما تمتلكه من مقومات هي البيئة القابلة للإستثمار في الحاضر والمستقبل .

من جانبه رحب القائم بأعمال محافظ  الحديدة بنائب رئيس الوزراء والوزراء الذين قدموا لمشاركة أبناء المحافظة والمرابطين في الجبهات أفراحهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أهمية هذه الزيارات الهادفة إلى الإطلاع على واقع أبناء تهامة المعاش في ظل إستمرار العدوان والحصار.

 فيما أعرب الحاضرون عن الأمل في تنفيذ إتفاق السويد الخاص بالحديدة وفق آلية الأمم المتحدة المعتمدة والتي تم تنفيذها من قبل الطرف الوطني بصورة أحادية الجانب.

وأكدوا أن تنفيذ الإتفاق سيعزز من فرص السلام على مستوى كل الوطن.

حضر اللقاء وكيل المحافظة مجدي الحسني وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء عموم ديوان المحافظة وقيادات السلطة المحلية بمديريات المدينة الثلاث الحوك، الحالي، الميناء.
سبـأ
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