محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري المحويت - سبأ :

تفقد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم سير العمل في المستشفى الجمهوري والرعاية الطبية المقدمة للمرضى.



وأطلع على طبيعة الخدمات الصحية ومستوى الجاهزية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات والمختبرات وبنك الدم .



واستمع من مدير المستشفى الجمهوري الدكتور عبدالناصر الذاري ونائبه طلال حبيش إلى شرح عن الرعاية والخدمات التي يقدمها المستشفى وكذا الصعوبات التي يواجهها والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية .



ودعا المحافظ بن حيدر المنظمات الدولية إلى التعاون لتغطية احتياجات أقسام العناية المركزة وبنك الدم والغسيل الكلوي والمختبرات بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية لتغطية كامل احتياجات المستشفى .



كما اطلع المحافظ على الخدمات المقدمة في أقسام الرقود وعلاج العزل والطوارئ التوليدية...حيث أكد أهمية تفاعل المنظمات لتقديم الدعم لأقسام رعاية الأطفال والأمومة بحزمة متكاملة من الخدمات.

سبـأ [09/يونيو/2019]وأطلع على طبيعة الخدمات الصحية ومستوى الجاهزية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات والمختبرات وبنك الدم .واستمع من مدير المستشفى الجمهوري الدكتور عبدالناصر الذاري ونائبه طلال حبيش إلى شرح عن الرعاية والخدمات التي يقدمها المستشفى وكذا الصعوبات التي يواجهها والنقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية .ودعا المحافظ بن حيدر المنظمات الدولية إلى التعاون لتغطية احتياجات أقسام العناية المركزة وبنك الدم والغسيل الكلوي والمختبرات بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية لتغطية كامل احتياجات المستشفى .كما اطلع المحافظ على الخدمات المقدمة في أقسام الرقود وعلاج العزل والطوارئ التوليدية...حيث أكد أهمية تفاعل المنظمات لتقديم الدعم لأقسام رعاية الأطفال والأمومة بحزمة متكاملة من الخدمات.سبـأ