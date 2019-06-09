ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 11:10:30م
عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات
قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن حرب الإشاعة تستخدمها دول العدوان وتعمل على تسويقها لتلصق التهم باستمرار ضد الرافضين للاحتلال.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وزير الزراعة يدشن موسم حصاد بذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
دشن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور اليوم بمحافظة ذمار موسم الحصاد لبذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
آخر الأخبار:
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري
99 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في المحويت
محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب
[09/يونيو/2019]
المحويت - سبأ :

تفقد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر مستوی الانضباط الوظيفي في المكاتب الحكومي عقب إجازة عيد الفطر .


واطلع المحافظ حيدر ومعه أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم علی سير العمل وأوضاع عدد من المكاتب ونسبة حضور الموظفين والجوانب المتعلقة بتحسين الأداء الخدمي والإداري.

واستمع بن حيدر والزيكم من مدراء مكاتب السلطة المحلية والتنفيذية إلی إيضاح عن مستوى الالتزام بالدوام عقب اجازة العيد والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل وآلية تجاوز الصعوبات التي فرضها استمرار لعدوان والحصار.

وحث المحافظ حيدر على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وأشاد بصمود الكادر الوظيفي وتفانيه في أداء الواجب رغم العدوان والحصار الجائر على بلادنا .

رافقه خلال الزيارة مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد أبو القاسم وعدد من مدراء العموم.
سبـأ
  المزيد من (محلي)
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري
99 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في المحويت
أمين عام محلي صنعاء يشيد بجهود مكتب الأشغال
وكيلا محافظة تعز يلتقون عدد من المشائخ والوجهاء من مديرية مسور بعمران
محافظ تعز البحر يتفقد المرابطين في جبهة حوامره بماوية
أمين عام محلي صنعاء يزور وكيل أول المحافظة
محافظ حجة يتفقد مستوى الانضباط في عدد من المكاتب التنفيذية
القائم بأعمال رئيس هيئة الشؤون الإنسانية يشدد على تكثيف الجهود في العمل الإنساني
عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات
العدوان السعودي على اليمن
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by