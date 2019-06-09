محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب المحويت - سبأ :

تفقد محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر مستوی الانضباط الوظيفي في المكاتب الحكومي عقب إجازة عيد الفطر .



واطلع المحافظ حيدر ومعه أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم علی سير العمل وأوضاع عدد من المكاتب ونسبة حضور الموظفين والجوانب المتعلقة بتحسين الأداء الخدمي والإداري.



واستمع بن حيدر والزيكم من مدراء مكاتب السلطة المحلية والتنفيذية إلی إيضاح عن مستوى الالتزام بالدوام عقب اجازة العيد والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل وآلية تجاوز الصعوبات التي فرضها استمرار لعدوان والحصار.



وحث المحافظ حيدر على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.



وأشاد بصمود الكادر الوظيفي وتفانيه في أداء الواجب رغم العدوان والحصار الجائر على بلادنا .



رافقه خلال الزيارة مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد أبو القاسم وعدد من مدراء العموم.

سبـأ [09/يونيو/2019]واطلع المحافظ حيدر ومعه أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم علی سير العمل وأوضاع عدد من المكاتب ونسبة حضور الموظفين والجوانب المتعلقة بتحسين الأداء الخدمي والإداري.واستمع بن حيدر والزيكم من مدراء مكاتب السلطة المحلية والتنفيذية إلی إيضاح عن مستوى الالتزام بالدوام عقب اجازة العيد والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل وآلية تجاوز الصعوبات التي فرضها استمرار لعدوان والحصار.وحث المحافظ حيدر على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.وأشاد بصمود الكادر الوظيفي وتفانيه في أداء الواجب رغم العدوان والحصار الجائر على بلادنا .رافقه خلال الزيارة مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد أبو القاسم وعدد من مدراء العموم.سبـأ