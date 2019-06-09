ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 11:10:30م
عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات
قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن حرب الإشاعة تستخدمها دول العدوان وتعمل على تسويقها لتلصق التهم باستمرار ضد الرافضين للاحتلال.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وزير الزراعة يدشن موسم حصاد بذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
دشن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور اليوم بمحافظة ذمار موسم الحصاد لبذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
آخر الأخبار:
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري
99 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في المحويت
محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمين عام محلي صنعاء يشيد بجهود مكتب الأشغال
[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

أشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني بجهود مكتب الأشغال العامة والطرق في تنفيذ المهام الموكلة إليه بحسب الخطط والدراسات خلال الفترة الماضية .


وثمن خلال لقائه اليوم إدارة وموظفي مكتب الأشغال بحضور عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، جهود الكادر الوظيفي في المركز والفروع في تنفيذ الشق والدك والردم للعديد من الشوارع بمديريات الطوق وإزالة المخالفات.. لافتا إلى استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأكد رفض وإدانة قيادة المحافظة للاعتداءات التي تعرض لها مكتب الأشغال ومديره العام من قبل مسلحين مجهولين.. لافتا إلى تنسيق قيادة المحافظة مع وزارة الداخلية لضبط الجناة.

فيما أشار مدير مكتب الأشغال الدكتور ناجي الأعوج إلى إصرار الموظفين على أداء واجبهم وتعزيز الصمود المؤسسي.. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة وحرصها على ضبط الجناة.
سبـأ
  المزيد من (محلي)
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري
99 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في المحويت
محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب
وكيلا محافظة تعز يلتقون عدد من المشائخ والوجهاء من مديرية مسور بعمران
محافظ تعز البحر يتفقد المرابطين في جبهة حوامره بماوية
أمين عام محلي صنعاء يزور وكيل أول المحافظة
محافظ حجة يتفقد مستوى الانضباط في عدد من المكاتب التنفيذية
القائم بأعمال رئيس هيئة الشؤون الإنسانية يشدد على تكثيف الجهود في العمل الإنساني
عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات
العدوان السعودي على اليمن
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by