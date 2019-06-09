محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي صنعاء يشيد بجهود مكتب الأشغال صنعاء - سبأ :

أشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبدالقادر الجيلاني بجهود مكتب الأشغال العامة والطرق في تنفيذ المهام الموكلة إليه بحسب الخطط والدراسات خلال الفترة الماضية .



وثمن خلال لقائه اليوم إدارة وموظفي مكتب الأشغال بحضور عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، جهود الكادر الوظيفي في المركز والفروع في تنفيذ الشق والدك والردم للعديد من الشوارع بمديريات الطوق وإزالة المخالفات.. لافتا إلى استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.



وأكد رفض وإدانة قيادة المحافظة للاعتداءات التي تعرض لها مكتب الأشغال ومديره العام من قبل مسلحين مجهولين.. لافتا إلى تنسيق قيادة المحافظة مع وزارة الداخلية لضبط الجناة.



فيما أشار مدير مكتب الأشغال الدكتور ناجي الأعوج إلى إصرار الموظفين على أداء واجبهم وتعزيز الصمود المؤسسي.. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة وحرصها على ضبط الجناة.

سبـأ [09/يونيو/2019]وثمن خلال لقائه اليوم إدارة وموظفي مكتب الأشغال بحضور عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية، جهود الكادر الوظيفي في المركز والفروع في تنفيذ الشق والدك والردم للعديد من الشوارع بمديريات الطوق وإزالة المخالفات.. لافتا إلى استعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل.وأكد رفض وإدانة قيادة المحافظة للاعتداءات التي تعرض لها مكتب الأشغال ومديره العام من قبل مسلحين مجهولين.. لافتا إلى تنسيق قيادة المحافظة مع وزارة الداخلية لضبط الجناة.فيما أشار مدير مكتب الأشغال الدكتور ناجي الأعوج إلى إصرار الموظفين على أداء واجبهم وتعزيز الصمود المؤسسي.. مثمنا اهتمام قيادة المحافظة وحرصها على ضبط الجناة.سبـأ