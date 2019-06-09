محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا محافظة تعز يلتقون عدد من المشائخ والوجهاء من مديرية مسور بعمران تعز - سبأ :

التقى وكيلا محافظة تعز منصور اللكومي وحامس الحباري وعدد من المسئولين والقيادات العسكرية والأمنية والتربوية عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من مديرية مسور بعمران.



وأكد أبناء مسور أن الزيارة لمحافظة تعز تأتي عرفانا بتضحيات أبنائها دفاعا عن العرض والأرض وكذا تفقد أحوال المرابطين في الجبهات.



كما أكدوا الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.



حضر اللقاء مديرا مكتبي التربية والتعليم عبدالخالق الصراري والأوقاف والارشاد محمد ناجي اﻻهدل.

سبـأ [09/يونيو/2019]وأكد أبناء مسور أن الزيارة لمحافظة تعز تأتي عرفانا بتضحيات أبنائها دفاعا عن العرض والأرض وكذا تفقد أحوال المرابطين في الجبهات.كما أكدوا الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.حضر اللقاء مديرا مكتبي التربية والتعليم عبدالخالق الصراري والأوقاف والارشاد محمد ناجي اﻻهدل.سبـأ