محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ تعز البحر يتفقد المرابطين في جبهة حوامره بماوية تعز - سبأ :

تفقد محافظ تعز أمين البحر اليوم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة حوامره بمديرية ماوية.



وخلال الزيارة نقل محافظ تعز تهاني القيادة السياسية للمرابطين بمناسبة عيد الفطر.. مشيدا بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في جميع جبهات العزة والشرف.



وأكد المحافظ البحر ان مخططات العدوان مصيرها الفشل وستتحطم على صخرة صمود واستبسال الأبطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصة فداءاً للوطن والشعب.



ونوه بالمعنويات العالية والجاهزية القتالية للأبطال المرابطين في جبهات العزة.. داعيا إلى مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال وتعزير التلاحم والصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته حتي تحقيق النصر .



من جنبهم عبر المرابطون عن الشكر لزيارة المحافظ لهم .. مؤكدين استعدادهم مواصلة الصمود وتقديم أرواحهم للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه مهما بلغت التضحيات.



هذا وكانت قد أقيمت وقفة قبلية مسلحة بعزلة الحوامرة بمديرية ماوية بحضور المحافظ البحر ووكيلا المحافظة محمد هزاع الحسيني وهزاع الشجري والعميد رضوان صلاح وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية للتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وتعزيزا للصمود والتلاحم ورفد الجبهات بالمال والرجال .

سبـأ [09/يونيو/2019]وخلال الزيارة نقل محافظ تعز تهاني القيادة السياسية للمرابطين بمناسبة عيد الفطر.. مشيدا بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في جميع جبهات العزة والشرف.وأكد المحافظ البحر ان مخططات العدوان مصيرها الفشل وستتحطم على صخرة صمود واستبسال الأبطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصة فداءاً للوطن والشعب.ونوه بالمعنويات العالية والجاهزية القتالية للأبطال المرابطين في جبهات العزة.. داعيا إلى مواصلة رفد الجبهات بالمال والرجال وتعزير التلاحم والصمود في مواجهة العدوان ومرتزقته حتي تحقيق النصر .من جنبهم عبر المرابطون عن الشكر لزيارة المحافظ لهم .. مؤكدين استعدادهم مواصلة الصمود وتقديم أرواحهم للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه مهما بلغت التضحيات.هذا وكانت قد أقيمت وقفة قبلية مسلحة بعزلة الحوامرة بمديرية ماوية بحضور المحافظ البحر ووكيلا المحافظة محمد هزاع الحسيني وهزاع الشجري والعميد رضوان صلاح وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية للتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وتعزيزا للصمود والتلاحم ورفد الجبهات بالمال والرجال .سبـأ