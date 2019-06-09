محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يتفقد مستوى الانضباط في عدد من المكاتب التنفيذية حجة - سبأ :

تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية في المحافظة عقب إجازة عيد الفطر.



حيث اطلع المحافظ الصوفي ومعه وكيلا المحافظة حميد العبيدي ومحمد القاضي ومدير مكتب الخدمة المدنية دحان القاضي على مستوى الانضباط بمكاتب الضرائب والصحة والإدارة المحلية والشباب والرياضة ونسبة حضور الموظفين من واقع حافظة الدوام الرسمي وتواجدهم بمكاتبهم .



وأشاد المحافظ الصوفي بجهود العاملين والتزامهم بأعمالهم .. مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الانضباط الوظيفي يعكس استشعارهم بالمسؤولية وحرصهم على تأدية وظائفهم والقيام بمهامهم الموكلة اليهم..



وحث كافة العاملين في المكاتب والأجهزة الحكومية التعاون مع لجان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمتابعة مستوى الانضباط الوظيفي وتسهيل مهامها .



إلى ذلك أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة دحان القاضي أن الفرق الميدانية باشرت عملها بالنزول إلى مختلف الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وأكد أن نسبة الإنضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي في المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة عقب اجازة عيد الفطر وبحسب التقارير المرفوعة بلغت 86 بالمائة.



رافق المحافظ خلال الزيارة مدير مكتب الإعلام إبراهيم هاشم شرف وعدد من مسؤولي المحافظة.

سبـأ [09/يونيو/2019]حيث اطلع المحافظ الصوفي ومعه وكيلا المحافظة حميد العبيدي ومحمد القاضي ومدير مكتب الخدمة المدنية دحان القاضي على مستوى الانضباط بمكاتب الضرائب والصحة والإدارة المحلية والشباب والرياضة ونسبة حضور الموظفين من واقع حافظة الدوام الرسمي وتواجدهم بمكاتبهم .وأشاد المحافظ الصوفي بجهود العاملين والتزامهم بأعمالهم .. مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الانضباط الوظيفي يعكس استشعارهم بالمسؤولية وحرصهم على تأدية وظائفهم والقيام بمهامهم الموكلة اليهم..وحث كافة العاملين في المكاتب والأجهزة الحكومية التعاون مع لجان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمتابعة مستوى الانضباط الوظيفي وتسهيل مهامها .إلى ذلك أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة دحان القاضي أن الفرق الميدانية باشرت عملها بالنزول إلى مختلف الدوائر الحكومية بالمحافظة.وأكد أن نسبة الإنضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي في المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة عقب اجازة عيد الفطر وبحسب التقارير المرفوعة بلغت 86 بالمائة.رافق المحافظ خلال الزيارة مدير مكتب الإعلام إبراهيم هاشم شرف وعدد من مسؤولي المحافظة.سبـأ