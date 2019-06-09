ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 11:10:30م
عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات
قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن حرب الإشاعة تستخدمها دول العدوان وتعمل على تسويقها لتلصق التهم باستمرار ضد الرافضين للاحتلال.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وزير الزراعة يدشن موسم حصاد بذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
دشن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور اليوم بمحافظة ذمار موسم الحصاد لبذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
آخر الأخبار:
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري
99 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في المحويت
محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ حجة يتفقد مستوى الانضباط في عدد من المكاتب التنفيذية
[09/يونيو/2019]
حجة - سبأ :

  تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والخدمية في المحافظة عقب إجازة عيد الفطر.


حيث اطلع المحافظ الصوفي ومعه وكيلا المحافظة حميد العبيدي ومحمد القاضي ومدير مكتب الخدمة المدنية دحان القاضي على مستوى الانضباط بمكاتب الضرائب والصحة والإدارة المحلية والشباب والرياضة ونسبة حضور الموظفين من واقع حافظة الدوام الرسمي وتواجدهم بمكاتبهم .

وأشاد المحافظ الصوفي بجهود العاملين والتزامهم بأعمالهم .. مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الانضباط الوظيفي يعكس استشعارهم بالمسؤولية وحرصهم على تأدية وظائفهم والقيام بمهامهم الموكلة اليهم..

وحث كافة العاملين في المكاتب والأجهزة الحكومية التعاون مع لجان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمتابعة مستوى الانضباط الوظيفي وتسهيل مهامها .

إلى ذلك أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة دحان القاضي أن الفرق الميدانية باشرت عملها بالنزول إلى مختلف الدوائر الحكومية بالمحافظة.
 وأكد أن نسبة الإنضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي في المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية بالمحافظة عقب اجازة عيد الفطر وبحسب التقارير المرفوعة بلغت 86 بالمائة.

رافق المحافظ خلال الزيارة مدير مكتب الإعلام إبراهيم هاشم شرف وعدد من مسؤولي المحافظة.
سبـأ
  المزيد من (محلي)
الحديدة: لقاء برئاسة الدكتور مقبولي لمناقشة الاحتياجات التنموية للمحافظة
محافظ المحويت يتفقد سير العمل في المستشفى الجمهوري
99 بالمائة نسبة الانضباط الوظيفي في المحويت
محافظ المحويت يتفقد مستوی الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب
أمين عام محلي صنعاء يشيد بجهود مكتب الأشغال
وكيلا محافظة تعز يلتقون عدد من المشائخ والوجهاء من مديرية مسور بعمران
محافظ تعز البحر يتفقد المرابطين في جبهة حوامره بماوية
أمين عام محلي صنعاء يزور وكيل أول المحافظة
القائم بأعمال رئيس هيئة الشؤون الإنسانية يشدد على تكثيف الجهود في العمل الإنساني
عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات
العدوان السعودي على اليمن
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by