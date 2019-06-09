محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال رئيس هيئة الشؤون الإنسانية يشدد على تكثيف الجهود في العمل الإنساني صنعاء - سبأ :

التقى القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبدالمحسن الطاووس اليوم وكلاء الهيئة وعدد من مدراء العموم والموظفين بالهيئة.



وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة, أهمية الانضباط الوظيفي ومضاعفة الجهود في مجال العمل الإنساني الذي يلامس معاناة الناس ويترتب عليه التخفيف من الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء العدوان.



ولفت إلى أن العمل بتفان في المجال الإنساني يعتبر من الواجبات التي تسموا بالأفراد .. معتبرا المقصرين في أداء هذا الواجب مقصرين أمام الله ومشاركين في المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة جراء العدوان.



وأشار الطاووس إلى أهمية تصحيح وتطوير مسارات العمل الإنساني بما يلبى احتياجات المرحلة ويخفف من معاناة المحتاجين والفقراء والأشد احتياجا ما يتطلب مضاعفة الجهود المشتركة المبذولة من قبل الجميع في إطار إداري ومهني يعكس الكفاءة ويحقق الغايات المرجوة من هذا العمل.

سبـأ [09/يونيو/2019]وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة, أهمية الانضباط الوظيفي ومضاعفة الجهود في مجال العمل الإنساني الذي يلامس معاناة الناس ويترتب عليه التخفيف من الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء العدوان.ولفت إلى أن العمل بتفان في المجال الإنساني يعتبر من الواجبات التي تسموا بالأفراد .. معتبرا المقصرين في أداء هذا الواجب مقصرين أمام الله ومشاركين في المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة جراء العدوان.وأشار الطاووس إلى أهمية تصحيح وتطوير مسارات العمل الإنساني بما يلبى احتياجات المرحلة ويخفف من معاناة المحتاجين والفقراء والأشد احتياجا ما يتطلب مضاعفة الجهود المشتركة المبذولة من قبل الجميع في إطار إداري ومهني يعكس الكفاءة ويحقق الغايات المرجوة من هذا العمل.سبـأ