عضو السياسي الأعلى الحوثي يدعو الطرف الأخر للمكاشفة حول الإيرادات [09/يونيو/2019] صنعاء - سبأ :

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن حرب الإشاعة تستخدمها دول العدوان وتعمل على تسويقها لتلصق التهم باستمرار ضد الرافضين للاحتلال.



وأشار عضو السياسي الأعلى في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن من أكثر الأشياء التي يعمل العدوان على استعطاف الناس وشيطنة الآخر هو الجانب المعيشي.. لافتا إلى أن العدوان هو من يحاصر وينهب الإيرادات ويطبع العملة ويرفض صرف الرواتب ويتلاعب بأسعار الريال.



وأضاف" اتحدى ‏الموافقة على الشفافية فيما ذكرناه للفترة كاملة لنضع الشعب بصورة ما يحدث من نهب وفساد لأي طرف من خلال لجنة من اكاديميين جامعتي صنعاء وعدن وخبراء يمنيين والشعب الحكم".



وأكد محمد علي الحوثي، أن الإيرادات التي تورد وتصرف بدورة مستندية مكتملة هي ما يتم تسليمه لمركزي صنعاء وفروعه, أما إيرادات الطرف الآخر فلا إيراد ولا دورة مستندية.



وقال" نحن مع توحيد جميع الإيرادات للجمهورية اليمنية وفق آلية مزمنة مقابل تحييد الاقتصاد ودفع المرتبات".



ولفت إلى أن هذه المرتبات هي مستحقات لموظفين الجمهورية اليمنية المعروفين في كشوفات الخدمة المدنية والبنك، ومن يقف ضدهم هو يقف ضد الوطن وليس ضد شخص أو مكون بعينه.

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