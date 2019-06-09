محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرعية الإمتحانات بالحديدة تناقش تحضيرات امتحانات الشهادة الأساسية والثانوية الحديدة - سبأ :

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم تقارير عن انجاز الادارات واللجان المختصة والجاهزية لتنفيذ إمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2018 / 2019م.



وتطرق الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة مجدي الحسني ومدير مكتب التربية رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات عمر محمد بحر وأعضاء اللجنة إلى الجوانب المتصلة بخطوط سير الإشراف على الإمتحانات وجاهزية مقرات المراكز الإمتحانية البالغة 325 مركزا امتحانيا أساسيا و92 مركزا ثانويا.



وأكدت اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة, جهوزيتها لتنفيذ الامتحانات لطلاب وطالبات الشهادة العامة الأساسية والثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي والتي ستبدأ السبت القادم للأساسية والأحد القادم للثانوية.



وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الأساسية لهذا العام 24 ألف و 398 طالبا وطالبة, فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 17 ألف و 600 طالبا و طالبة موزعين على القسمين العلمي والادبي.



واقر الإجتماع بناء على توصيات أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات جملة من الإجراءات و التدابير لمواجهة التحديات التي فرضها العدوان و الحصار بما يكفل انجاح الامتحانات.

سبـأ [09/يونيو/2019]وتطرق الإجتماع الذي ضم وكيل المحافظة مجدي الحسني ومدير مكتب التربية رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات عمر محمد بحر وأعضاء اللجنة إلى الجوانب المتصلة بخطوط سير الإشراف على الإمتحانات وجاهزية مقرات المراكز الإمتحانية البالغة 325 مركزا امتحانيا أساسيا و92 مركزا ثانويا.وأكدت اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة, جهوزيتها لتنفيذ الامتحانات لطلاب وطالبات الشهادة العامة الأساسية والثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي والتي ستبدأ السبت القادم للأساسية والأحد القادم للثانوية.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الأساسية لهذا العام 24 ألف و 398 طالبا وطالبة, فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 17 ألف و 600 طالبا و طالبة موزعين على القسمين العلمي والادبي.واقر الإجتماع بناء على توصيات أعضاء اللجنة الفرعية للامتحانات جملة من الإجراءات و التدابير لمواجهة التحديات التي فرضها العدوان و الحصار بما يكفل انجاح الامتحانات.سبـأ