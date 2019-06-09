مقبولي يتفقد أحوال المرابطين في جبهات الساحل الغربي [09/يونيو/2019] الحديدة - سبأ :

زار نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والصحة الدكتور طه المتوكل والشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم المرابطين في جبهات الساحل الغربي.



وتبادل الزائرون مع أبطال الجيش واللجان الشعبية التهاني بمناسبة عيد الفطر وقدموا لهم هدايا عيدية، كما نقلوا لهم تهاني القيادة السياسية والحكومة بهذه المناسبة.



وأشاد الدكتور مقبولي ومرافقوه بثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات موصمودهم في مواجهة العدوان .. منوها بما يحققونه من انتصارات رغم فارق امكانيات العدو في العدة والعتاد.



وأكدوا وقوف أبناء الشعب اليمني الى جانب للمرابطين في الجبهات لمواجهة العدوان من خلال بذل الغالي والنفيس ودعم الجبهات بالمال والرجال.



من جانبهم عبر أبطال الجيش واللجان المرابطين في جبهات الساحل الغربي عن تقديرهم لهذه الزيارات ومشاركتهم افراحهم بعيد الفطر .. مؤكدين أن هذه الزيارات تعزز من ثقتهم بتحقيق النصر المؤزر.

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