المحافظ صلاح يلتقي عدد من الإعلاميين والمثقفين بالمحافظة

إب - سبأ :

التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم ، عدد من الإعلاميين والمثقفين والناشطين .

وفي اللقاء الذي حضره عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي، أكد المحافظ صلاح أن أبناء إب وفي مقدمتهم الإعلاميين والمثقفين هم في طليعة الصفوف المدافعة عن الوطن والمتصدية للعدوان وأبواقه المأجورة .

وأشاد بتلاحم أبناء المحافظة في الحفاظ على أمن واستقرار محافظتهم وجعلها عصية على العدو ومرتزقته .

من جانبه أوضح البخيتي رؤية أنصار الله في الحل السياسي والتي تتمثل ابرز بنودها في إيقاف العدوان وجلوس كل الأطراف اليمنية على طاولة الحوار.

وأشار إلى ان ذلك الحوار ينبغي ان يكون يمنيا يمنيا والإتفاق على حكومة إنتقالية مقبولة من الجميع وإقرار المصالحة الوطنية وقانون العدالة الإنتقالية ، لافتا إلى مستجدات الجوانب السياسية .

واستعرض البخيتي خلفيات الصراع السياسي منذ ما بعد ثورة ٢٠١١ ، مجددا التأكيد لجميع التيارات على التلاحم وأن الوطن يتسع للجميع .

تخلل اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وعبدالفتاح غلاب وصادق حمزة وأشرف المتوكل و المسؤول الإجتماعي يحيى القاسمي مداخلات ونقاشات من الحاضرين .

[09/يونيو/2019]سبـأ