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وكيلا محافظة إب يزوران المرابطين في جبهتي حيفان وكرش
[09/يونيو/2019]
تعز- لحج - سبأ :

تفقد وكيلا محافظة إب راكان النقيب والدكتور أشرف المتوكل أحوال المرابطين في بجبهتي حيفان بتعز ومرش بمحافظة لحج.


حيث زار وكيل محافظة إب النقيب ومعه مدير مديرية المشنة علي البعداني وعدد من الوجاهات والمشائخ أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهة حيفان بتعز.
 نوه الوكيل النقيب بتضحيات المرابطين وما يسطرونه من ملاحم بطولية دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال .. لافتا إلى أن ما ينعم به الوطن من أمن واستقرار هو ثمرة تضحيات المرابطين في الجبهات ودحر الغزاة والمحتلين.
 
رافقه خلال الزيارة مستشار محافظة إب وضاح الغزالي .

إلى ذلك تفقد وكيل محافظة إب الدكتور المتوكل أحوال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة كرش بمحافظة لحج .
وخلال الزيارة نقل المتوكل تهاني وتبريكات القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية بإب للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الفطر .
 
وشدد على ضرورة تعزيز التحشيد والتعبئة ورفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة قوى العدوان والمرتزقة .. منوها بعظمة ما يسطره الجيش واللجان الشعبية من بطولات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.

رافقه في الزيارة حسام القطابري ومدير مديرية الظهار حميد المتوكل ومدير مكتب الأشغال بإب بسام السقاف وعدد من وجاهات ومشائخ إب.
سبـأ
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