محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ مأرب يزور المرابطين في المتون بالجوف الجوف - سبأ :

زار محافظ مأرب علي محمد طعيمان ، اليوم المرابطين في جبهتي حام ومزوية بمديرية المتون بالجوف .

وفي الزيارة التي رافقه خلالها مدير مكتب الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية عبدالخالق الشريف ومدير مكتب الشباب والرياضة قايد نمران والشيخ أحمد السقاف والشيخ علي عبود الشريف، تم تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأشاد الوفد بصمود وثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء مأرب في جبهتي حام ومزوية ومايسطرونه من بطولات في الدفاع عن الوطن .

وحيا المحافظ طعيمان الروح المعنوية للمقاتلين والجهوزية العالية التي يتمتعون بها في مواجهة مخططات العدوان ومرتزقته وما يحققونه من إنتصارات كبيرة في جبهتي حام ومزوية .

من جهته رحب مشرف أنصارالله بالجوف عبدالوهاب عشال بقيادة محافظة مأرب .. مثمنا زياتهم العيدية للمرابطين في جبهات المتون .

وأشار إلى مشاركة أبناء مأرب والجوف شرف الدفاع عن الوطن في جبهات المتون وغيرها بأعتبار المعركة اليوم معركة وطنية خالصة .

فيما أكد المرابطون صمودهم وثباتهم في جبهات العزة والشرف حتى تحقيق النصر وهزيمة العدوان ومرتزقته .

سبـأ [09/يونيو/2019]سبـأ