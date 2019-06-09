[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة صنعاء اليوم الاستعدادات لإمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية.
وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، أهمية استكمال كشوفات رؤساء المراكز الإمتحانية أساسي وثانوي لتسليمها للوزارة في الوقت المحدد بعد استبعاد الحالات التي عليها اختلالات العام الماضي.
وشدد المجتمعون على أهمية التجهيز لعقد لقاء مع قيادة المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات لمناقشة آلية التنسيق ودعم العملية الإختبارية.
وأكد رئيس اللجنة هادي عمار الحرص على تلافي جوانب القصور التي رافقت العملية الإمتحانية في الأعوام الماضية.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وإنجاح امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية، بتكاتف جهود قيادة المحافظة والمديريات والمجتمع المحلي.
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