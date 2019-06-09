ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 08:21:56م
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية على مطار جيزان
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية على مطار جيزان.وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وزير الزراعة يدشن موسم حصاد بذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
دشن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور اليوم بمحافظة ذمار موسم الحصاد لبذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
آخر الأخبار:
مناقشة الاستعداد لإمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في البيضاء
كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان بالضالع
كسر زحف لمرتزقة العدوان في قعطبة بالضالع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة الاستعداد لإمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بصنعاء
[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :

ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة صنعاء اليوم الاستعدادات لإمتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية.


وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي ضم مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار، أهمية استكمال كشوفات رؤساء المراكز الإمتحانية أساسي وثانوي لتسليمها للوزارة في الوقت المحدد بعد استبعاد الحالات التي عليها اختلالات العام الماضي.

وشدد المجتمعون على أهمية التجهيز لعقد لقاء مع قيادة المحافظة والسلطات المحلية بالمديريات لمناقشة آلية التنسيق ودعم العملية الإختبارية.

وأكد رئيس اللجنة هادي عمار الحرص على تلافي جوانب القصور التي رافقت العملية الإمتحانية في الأعوام الماضية.

وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وإنجاح امتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية، بتكاتف جهود قيادة المحافظة والمديريات والمجتمع المحلي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في البيضاء
كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان بالضالع
كسر زحف لمرتزقة العدوان في قعطبة بالضالع
عقد أول اجتماع لقيادة وزارة السياحة بمقر الوزارة في الحصبة
تخرج دفعة أمنية للتدخل السريع بمحافظة ذمار
اللواء الجوفي يزور رجال الأمن في مديرية أرحب بصنعاء
قحيم يطلع على مستوى الانضباط في عدد من المرافق الحكومية
الهيئة النسائية بإب تسير قافلة للمرابطين في الجبهات
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بانفجار عبوة في جيزان
مقبولي والمتوكل والقيسي وقحيم يفتتحون مرافق طبية بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by