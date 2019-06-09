ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 08:21:56م
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية على مطار جيزان
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية على مطار جيزان.وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وزير الزراعة يدشن موسم حصاد بذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
دشن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور اليوم بمحافظة ذمار موسم الحصاد لبذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
آخر الأخبار:
مناقشة الاستعداد لإمتحانات الشهادة الأساسية والثانوية بصنعاء
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في البيضاء
كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان بالضالع
كسر زحف لمرتزقة العدوان في قعطبة بالضالع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الامم المتحدة : 70 بالمائة من الذخائر غير المنفجرة تحت الأنقاض في العراق
[09/يونيو/2019]
جنيف – سبأ :

حذرت الامم المتحدة من أن 70 بالمائة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفجرة لاتزال تحت الأنقاض في العراق .

وقالت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق في بيان إن ذلك "يصعب العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت في البيان أنه "بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة داعش، لا تزال المخاطر المتفجرة إحدى أكبر المثبطات الرئيسية التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة".

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفجرة، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خصوصا في محافظتي نينوى وكركوك.

ووفقا لإحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فإن 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد أحداث يونيو 2014 التي سيطر فيها تنظيم (داعش) على مساحات كبيرة من البلاد، وعاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.

وأعلن العراق أواخر 2017م تحرير كامل البلاد بما فيها الموصل من (داعش) لكن لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
عبور آلاف الفنزويليين إلى كولومبيا للتزود بالغذاء والدواء بسبب الازمة السياسية
وزير الخارجية الإيراني : قدراتنا العسكرية ليست فوتوشوب
المحكمة الدستورية في مولدوفا تسقط سلطات الرئيس
تضرر أكثر من 30 ألف شخص جراء العواصف والفيضانات جنوب الصين
مقتل أربعة أشخاص بتبادل لإطلاق نار بين أنصار حزبين متنافسين في الهند
عشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الفرنسية ملادينوفيتش والمجرية بابوش تحرزان لقب زوجي السيدات في باريس
عصيان مدني مفتوح بالسودان والمعارضة تتمسك بالسلمية
"ناسا" تعتزم تنظيم رحلات سياحية الى محطة الفضاء الدولية
المبعوث الأممي للييبا يجدد مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة
العدوان السعودي على اليمن
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by