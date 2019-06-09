[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
عقد اليوم أول اجتماع لقيادة وزارة السياحة بمقر الوزارة بمنطقة الحصبة بصنعاء منذ تعرضها للاستهداف على خلفية أحداث 2011م، برئاسة القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي.
وخلال الاجتماع هنأ القائم بأعمال وزير السياحة، قيادة وموظفي الوزارة بعيد الفطر.. مشددا على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي.
وأكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد لما من شأنه تعزيز الأداء بالوزارة .. لافتا إلى أهمية تفعيل العمل السياحي كأحد أهم روافد الإفتصاد الوطني، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.
من جانبه تطرق وكيل وزارة السياحة لقطاع الخدمات والمنشآت السياحية مطهر تقي إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل وزارة السياحة.
فيما أشارت مدير عام المرأة بالوزارة نجاه الشامي إلى ضرورة معالجة الإزدواجية والتداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارة وبعض الجهات.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التنمية السياحية عمر بالغيث والوكيل المساعد للوزارة عبده الصنوي وعدد من مدراء العموم بالوزارة.
سبأ