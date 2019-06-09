[09/يونيو/2019]
ذمار - سبأ :
احتفلت الإدارة العامة لأمن محافظة ذمار بتخرج دفعة نوعية من قوات الأمن المركزي التدخل السريع .
وفي حفل التخرج نوه مدير أمن المحافظة العميد أحمد عبدالله الشرفي بدور قيادة فرع الأمن المركزي في المحافظة لما تبذله من جهود في إقامة الدورات التأهيلية للضباط والأفراد ومساندة جهود المؤسسة الأمنية.
ولفت إلى أهمية دور قوات الأمن المركزي في تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي بالمحافظة ومساندة القوات المسلحة واللجان الشعبية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
وأشاد العميد الشرفي بمستوى الانضباط والجاهزية للخريجين ومنتسبي الأمن المركزي .. داعيا رجال الأمن إلى مزيد من الصمود و التصدي لمخططات العدوان الإجرامية التي تستهدف الأمن والاستقرار.
سبأ