[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
زار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء رزق الجوفي رجال الأمن في إدارة أمن مديرية أرحب وعدد من النقاط الأمنية في بيت مران بمحافظة صنعاء.
وأشاد اللواء الجوفي بمستوى اليقظة والجهوزية العالية والانضباط الذي يتحلى به رجال الأمن في مديرية أرحب، وحثهم على مضاعفة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدوان التي استهدفت الجبهة الداخلية.
من جانبهم عبر رجال الأمن عن الشكر لهذه الزيارة.. مجددين التأكيد على استعدادهم التضحية لإفشال المخططات التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.
رافقه خلال الزيارة اللواء عبد الرزاق المروني والعميد محمد الفران والعقيد محمد العجل .
سبأ