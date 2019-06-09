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قحيم يطلع على مستوى الانضباط في عدد من المرافق الحكومية
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قحيم يطلع على مستوى الانضباط في عدد من المرافق الحكومية
[09/يونيو/2019]
الحديدة  - سبأ :

اطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم على مستوى الإنضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر.

حيث اطلع قحيم ومعه وكيل المحافظة مجدي الحسني ومدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات صادق محمد صالح، على مستوى الإنضباط بمكتب الصحة العامة والسكان وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام.

وتفقد قحيم ومدير مكتب الخدمة ومعهما مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله على سير العمل ومستوى انضباط العاملين بمستشفى السلخانة العام بمديرية الحالي.

وأشاد القائم بالأعمال بمستوى إنضباط الكادر الطبي وما شهده المستشفى من تطور في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، خاصة بعد رفده بالإمكانيات الفنية والتجهيزات الطبية.

كما اطلع قحيم ومرافقوه على سير العمل بهيئة مستشفى الثورة العام، ومستوى الإنضباط الوظيفي في مختلف أقسام ومرافق الهيئة .. مشيدين بنسبة حضور العاملين في الهيئة، والتي أشارت التقارير إلى أنها الأعلى نسبة في الحضور والإنضباط.

بدوره أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات صادق صالح أن نسبة الحضور في الوحدات الإدارية بلغت 85 في المائة.

وأشار إلى أن 45 لجنة تفتيش تم تكليفها للنزول إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى والتي باشرت أعمالها إعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

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