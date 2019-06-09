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  اقتصاد
دول مجموعة العشرين تتعهد بتكثيف الجهود لإصلاح نظام الضرائب الدولي
[09/يونيو/2019]
وكوكا (اليابان) – سبأ :

تعهد وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين بتكثيف الجهود لإصلاح نظام الضرائب الدولي ليشمل عمالقة الإنترنت، وناقشوا لأول مرة تأثير الشيخوخة المتسارعة على الاقتصاد العالمي.


وأكد الوزراء المشاركون في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الذي عقد ليومين في مدينة فوكوكا اليابانية على مواصلة "التعامل مع هذه المخاطر ونحن على استعداد لاتّخاذ خطوات إضافية".

وشدد الوزراء على أن "التجارة والاستثمار الدوليين محركان مهمان للنمو والانتاج والإبداع وخلق فرص العمل والتنمية".

وأشار البيان إلى أن اختلالات الحسابات الجارية عالمياً "تقلّصت" منذ أزمة 2008م المالية لكنها "لا تزال كبيرة ومستمرة".

وتطرقت دول مجموعة العشرين لأول مرة إلى مسألة الشيخوخة كعامل يشكل خطراً على النمو الاقتصادي.

وقال البيان في هذا الصدد ان على القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم "تشجيع النساء والمسنين خصوصاً على المشاركة في سوق العمل وتشجيع الصناعات الصديقة لكبار السن".

ودعا المجتمعون إلى "تصميم نظام ضريبي بأسلوب منصف وداعم للنمو للاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي تشكلها الشيخوخة".

وتعهّد الوزراء بالتعاون من أجل التوصل إلى "نظام ضريبي دولي منصف على الصعيد العالمي ومستدام وحديث" و"رحبوا بالتعاون الدولي من أجل تقديم سياسات ضريبية داعمة للنمو".

ورداً على "التحديات الضريبية الناجمة عن النظام الرقمي" وفي ظل النقاشات بشأن نظام عالمي لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على غرار (غوغل) و(فيسبوك)، تعهد وزراء مالية دول مجموعة العشرين على بذل مزيد من "الجهود من أجل التوصل إلى حل قائم على التوافق مع إصدار تقرير نهائي بحلول 2020م".

وبشأن العملة المشفرة أفاد بيان مجموعة العشرين أن الإبتكارات التكنولوجية على غرار هذه العملة "بإمكانها تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد الأوسع".

وقال الوزراء أنه رغم ذلك "وفي حين لا تشكل الأصول المشفرة تهديداً للاستقرار المالي العالمي في هذه المرحلة، نبقى متيقظين حيال المخاطر".

سبأ
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