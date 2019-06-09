اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الزراعة يدشن موسم حصاد بذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م . ذمار - سبأ :

دشن وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك قاسم الثور اليوم بمحافظة ذمار موسم الحصاد لبذور البطاطس للموسم الزراعي 2019م .



واطلع الوزير الثور ومعه وكيل أول محافظة ذمار الدكتور فهد المروني، على الأنشطة والممارسات والتقنيات الزراعية الحديثة التي تستخدمها الشركة العامة لإكثار بذور البطاطس في إنتاج بذور البطاطس كمحصول اقتصادي وغذائي هام.



وأشاد وزير الزراعة والوكيل المروني بدور الشركة وإسهامها في توفير بذور البطاطس المكاثرة محليا بمواصفات عالية الجودة والإنتاجية سيما في ظل تنامي تهريب بذور البطاطس غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة بوزارة الزراعة والري.



ودعا إلى تضافر الجهود لمنع ومحاسبة كل من يعمل أو يسهل تهريب البذور المهربة أو دخولها إلى البلاد.



وفي التدشين أوضح مدير عام الشركة العامة لإكثار بذور البطاطس المهندس همدان الأكوع أنه سيتم خلال هذا الموسم حصاد محصول البطاطس في مساحة 171 هكتار .



وتوقع أن تكون الإنتاجية مرتفعة وذات جودة عالية نتيجة للعمليات الزراعية السليمة والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة هذا المحصول .



وأشار الأكوع إلى أن الشركة تعمل في مجال إكثار وإنتاج بذور بطاطس ذات جودة عالية وبطاقة إنتاجية تصل من ثلاثة آلاف و500 طن إلى أربعة آﻻف طن سنويا لتوزيعها على المزارعين .



وبين أن تلك الكمية تغطي حوالي 8 - 10 بالمائة من احتياجات اليمن من بذور البطاطس بصورة مباشرة و30 بالمائة بصورة غير مباشرة .



وأكد المهندس الأكوع أن الشركة تعتزم رفع قدرتها الإنتاجية إلى خمسة آلاف طنا من بذور البطاطس بما يلبي الاحتياجات والطلب المتزايد للبذور الجيدة المنتجة محليا، خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار .



يذكر أن إنتاجية الشركة العامة لإكثار بذور البطاطس وصلت خلال العام 2018م إلى أربعة آلاف و69 طنا من البذور في مساحة زراعية تجاوزت 185 هكتار.

سبأ [09/يونيو/2019]سبأ