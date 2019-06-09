محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقبولي والمتوكل والقيسي وقحيم يفتتحون مرافق طبية بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة الحديدة - سبأ :





افتتح نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الصحة الدكتور طه المتوكل ووزير الإدارة المحلية علي القيسي والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم عددا من الأقسام والمرافق الطبية بهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة.







حيث إفتتح نائب رئيس الوزراء ومرافقوه التوسعة الجديدة بمركز طوارئ الأطفال بالهيئة والذي تصل قدرته الإستيعابية إلى 20 سريرا ويقدم خدماته الطبية والعلاجية والصحية للوافدين اليه من مختلف المحافظات.



واستمعوا من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل والمختصين إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها قسم طوارئ الأطفال على مدار الساعة عبر طاقم متخصص من الأطباء والصحيين والممرضين.. مشيرا إلى أن التوسعة شملت إنشاء وتجهيز أماكن للحضانات والتمريض إضافة إلى المرافق الضرورية.



كما افتتح الدكتور مقبولي والمتوكل والقيسي وقحيم، قسم الأشعة المقطعية بالهيئة الذي تم إنشائه حديثا بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة .



واستمعوا من رئيس الهيئة إلى شرح عن الخدمات التي سيقدم القسم خصوصا والمحافظة تمر بمرحلة مهمة في ظل استمرار العدوان .. مشيرا إلى أن تجهيز القسم بالأجهزة والمعدات وتدشين العمل فيه سيحدث نقلة نوعية في عمل الهيئة التي كانت تفتقر الى هذه التقنيات في السابق.



وأشاد الدكتور سهيل بدور وجهود وزير الصحة في دعم الهيئة وآخرها توفير جهاز الأشعة المقطعية وتوابعه عبر منظمة الصحة العالمية.



إلى ذلك دشن نائب رئيس الوزراء وزيرا الصحة والإدارة المحلية والقائم بالأعمال العمل بفرع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بالهيئة والذي أنشئ بقرار وزير الصحة أواخر مارس الماضي بعد تقارير لجان التقييم المكلفة من المجلس التي أكدت جهوزية الهيئة لاستيعاب هذا النشاط وتوصيات المجلس بأهمية الإنشاء.



وخلال التدشين أكد وزير الصحة العامة والسكان إهتمام القيادة السياسية والوزارة بالقطاع الصحي بالحديدة بما في ذلك مستشفى الثورة الذي يقدم خدماته للمواطنين من أكثر من محافظة.



وأشاد الدكتور المتوكل بجهود إدارة هيئة مستشفى الثورة ومكتب الصحة بالمحافظة في تطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين في مركز المدينة ومراكز المديريات والمناطق الريفية البعيدة من خلال المرافق الصحية الثابتة والمخيمات الطبية المتنقلة لتخفيف معاناة المواطنين طالبي الخدمات الصحية.



وأشار إلى أن دعم هيئة مستشفى الثورة والمستشفيات العامة بالمحافظة يمثل أولوية لدى الوزارة ومكتبها بالمحافظة والحرص على توفير الإمكانات التي تضمن تشغيل المستشفيات على مدار الساعة لضمان استقبال الحالات المرضية والجرح جراء استهداف العدوان للمواطنين.



ولفت الوزير المتوكل إلى أن افتتاح فرع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وإنشاء مساق الماجستير المهني في تخصصات طب الأطفال وطب النساء والولادة بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة يأتي في إطار سعي قيادة الوزارة لتأهيل الكوادر الطبية علميا وأكاديميا وبما ينعكس أثره في تجويد الخدمات الطبية وفق أعلى المستويات.



إلى ذلك أوضح رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل إلى أن المتقدمين في تخصصات طب الأطفال وطب النساء والولادة بلغ 33 طبيبا وطبيبة منهم 13 في تخصص طب الأطفال و20 في تخصص النساء والولادة.



وأشار إلى أن امتحانات القبول للمتقدمين ستجرى في ال 18 من الشهر الجاري فيما ستتم المقابلة الشخصية في العشرين من الشهر نفسه.. مشيدا بدعم وزير الصحة في إنشاء مساق الماجستير في الهيئة.



من جانبه أشاد القائم بأعمال محافظ الحديدة باهتمام قيادة وزارة الصحة بالجانب الصحي بالحديدة وتسخير الإمكانات المتاحة للنهوض بالخدمات الصحية، خصوصا والمحافظة تمر بظروف صعبة جراء العدوان والحصار.



وأكد قحيم أن إهتمام الوزير المتوكل بالوضع الصحي كان له الأثر الكبير في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



حضر الإفتتاح وكيل المحافظة مجدي الحسني ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله ونواب رئيس الهيئة وعدد من المسئولين بالوزارة ومكتب الصحة والهيئة.

سبأ [09/يونيو/2019]سبأ