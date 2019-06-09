[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
تفقد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبونشطان اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في مكتبي الهيئة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الفطر.
واستمع رئيس الهيئة من مدير مكتب هيئة الزكاة بأمانة العاصمة عصام جارالله إلى إيضاح عن سير العمل ومستوى الإنضباط في اليوم الأول للدوام الرسمي.
كما استمع من مدير مكتب الهيئة بالمحافظة حميد الغولي إلى شرح عن سير العمل ومستوى الأداء والانضباط .
ونوه رئيس الهيئة العامة للزكاة بمستوى الانضباط بمكتبي الهيئة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والذي يعكس التزام الموظفين بالمهام والواجبات الموكلة إليهم.
سبأ