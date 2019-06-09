وكلاء أمانة العاصمة يتفقدون مستوى الانضباط في عدد من المكاتب التنفيذية

صنعاء - سبأ :

تفقد عدد من وكلاء أمانة العاصمة اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية في أول أيام الدوام عقب إجازة عيد الفطر.



حيث اطلع وكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي ومعه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكلاء الأمانة المهندس وليد راصع والمهندس عائض الشميري والمهندس عبدالفتاح الشرفي، على مستوى الانضباط بمكاتب الأشغال والمالية، الأعلام, النقل, الحدائق, قطاع شئون الأحياء.



واستمعوا من مدراء المكاتب إلى شرح حول نسبة الحضور والذي بلغت بمكتب الأشغال 98 بالمائة , والإعلام 82 بالمائة والنقل 100 بالمائة والمالية 96 بالمائة والحدائق والمتنزهات 64 في المائة.



وأكد الوكيل الصرمي والنقيب ووكلاء الأمانة أن النزول الميداني سيتواصل خلال الأيام القادمة .. منوهين بنسبة الانضباط الوظيفي خلال اليوم الأول من الدوام الرسمي في مختلف المكاتب التنفيذية والمديريات.



وثمنوا التزام وتواجد موظفي مكتبي النقل والإعلام .. داعين قيادات المكاتب التنفيذية الخدمية والمعنية إلى التواجد وتسهيل معاملات المواطنين.



كما اطلع وكلاء أمانة العاصمة المساعدين المهندس عبدالكريم الحوثي وهاشم الوزير وأحسن القاضي ومحمد سريع ومستشار أمانة العاصمة محمد أحمد الحوثي خلال نزولهم لمديريات الوحدة والتحرير والسبعين، على نسبة حضور الموظفين.



واستمعوا من مدراء وأمناء عموم المديريات إلى إيضاح عن سير العمل وتسيير معاملات المواطنين .. مشيرين إلى أن نسبة الحضور في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد بمديرية الوحدة 69 بالمائة ومديرية التحرير 67 بالمائة ومديرية السبعين 96 بالمائة .



وأشاد الوكلاء ومستشار أمانة العاصمة، بمستوى الانضباط في أول أيام الدوام الرسمي .. مشيرين إلى أن النزول الميداني لقيادات السلطة المحلية يأتي في إطار الحرص على متابعة سير الأداء في المكاتب التنفيذية.



وفي ذات السياق أكد مدير مكتب الخدمة المدنية بالأمانة علي علي الضياني أن نسبة الحضور للموظفين بأمانة العاصمة في أول أيام الدوام بعد إجازة العيد بلغ 76 في المائة لنحو 50 مكتب ووحدة إدارية وهيئة.

[09/يونيو/2019]سبأ