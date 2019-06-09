[09/يونيو/2019]
طوكيو – سبأ :
أكد وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا على إمكانية إبرام اتفاق مع المفوضية الأوروبية بخصوص المالية العامة رغم التهديدات بإجراء تأديبي.
وقال تريا ردا على سؤال بعد اجتماع مجموعة العشرين في اليابان اليوم "أعتقد أننا نستطيع إيجاد حل لأن توجه الحكومة الإيطالية هو الامتثال للقواعد المالية".
وأضاف "سنحاول توضيح أن برنامجنا سيجعل المالية العامة الإيطالية متوافقة".
وتمسك تريا بتقديرات الحكومة الرسمية لعجز عند 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكنه أضاف أن النسبة يمكن أن تكون بين 2.1 و2.2 بالمائة.
سبأ