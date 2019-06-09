[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
تفقد وزير النقل زكريا الشامي اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي بديوان عام الوزارة في أول أيام الدوام الرسمي عقب اجازة عيد الفطر.
وفي اللقاء الموسع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والشؤون البحرية والموانئ خالد النمر ومدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف والمستشارون ومدراء عموم وموظفي وموظفات الوزارة، هنأ وزير النقل موظفين الوزارة بالعيد وبالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية.
وأشار الى ان الاستمرار في تأدية الواجب الوظيفي يعتبر أحد صور الصمود في وجه العدوان الذي سعى إلى تعطيل مؤسسات الدولة.
وأكد الوزير الشامي اهمية الانضباط والالتزام الوظيفي .. مشيرا إلى أن الوزارة بصدد عمل مسابقة داخلية للوزارة لأفضل مبتكر عمل تطويري يسهم في تعزيز النقل في كافة مجالاته البرية والجوية والبحرية.
ولفت وزير النقل إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من أولويات الخطط المستقبلية للوزارة التي ستعمل نقلة نوعية للنقل على كافة مستوياته.
وخلال اللقاء تم مناقشة الجوانب الفنية والإدارية والمهنية للوزارة والخطط المرحلية للعام الحالي لتطوير قطاعات النقل المختلفة.
سبأ