[09/يونيو/2019]
صنعاء - سبأ :
زارت قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهة نهم.
ونقل مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار وعدد من مدراء التربية بالمديريات التهاني لأبطال الجيش واللجان الشعبية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واعتبروا زيارة المرابطين في الجبهات أقل ما يمكن نظير التضحيات التي يقدمونها في ميادين الصمود.. مشيدين بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان بمختلف مواقع العزة والشرف.
فيما ثمن أبطال الجيش واللجان زيارة قيادة مكتب التربية لهم.. مؤكدين جهوزيتهم الكاملة للتصدي لزحوفات العدوان.
سبأ