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آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 05:37:23م
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المحكمة الدستورية في مولدوفا تسقط سلطات الرئيس
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المحكمة الدستورية في مولدوفا تسقط سلطات الرئيس
[09/يونيو/2019]
موسكو – سبأ :



قررت المحكمة الدستورية في مولدوفا اليوم إسقاط سلطات الرئيس إيجور دودون وتعيين رئيس مؤقت.

وذكر موقع المحكمة على ( الإنترنت )، أمر القضاة بافل فيليب الذي قاد الحكومة السابقة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

ووقع فيليب مرسوما بعد ذلك ، حدد فيه اجراء انتخابات جديدة أوائل سبتمبر المقبل.

وكان حزب الاشتراكيين الذي يتزعمه الرئيس دودون قد جاء في المركز

الأول في الانتخابات العامة التي أجريت في فبراير الماضي بحصوله على 31 بالمائة  من الأصوات.

يشار إلى أن مولدوفا، التي يقطنها 5ر3 مليون نسمة، تقع بين أوكرانيا ورومانيا، كما أنها واحدة من أفقر الدول في أوروبا.

سبأ
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