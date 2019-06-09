محافظ إب يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من مكاتب الخدمة العامة إب - سبأ :

اطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم على مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في عدد من مكاتب فروع الخدمة العامة بالمحافظة.



واستمع المحافظ صلاح ومعه وكيل المحافظة لشئون الديوان صادق حمزة خلال الزيارة للمجمع المالي من مدراء مكاتب الضرائب والواجبات والمالية والوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات إلى إيضاح حول مستوى الالتزام بالدوام الرسمي ومدى الانضباط الإداري والوظيفي في أول يوم للدوام عقب إجازة عيد الفطر .



وتطرقوا إلى الخطط والبرامج المكلفة بها وما تقدمه من تسهيل لمعاملات المواطنين وتحصيل الإيرادات خلال الفترة الماضية والمهام المزمع تنفيذها خلال العام الجاري.



كما اطلع محافظ إب على مستوى الانضباط بمكتب التربية والإدارات والأقسام التابعة لها ومنها إدارة المشاريع وتعليم الفتاة والأنشطة المدرسية والتعليم الأهلي والخدمة المجتمعية وإدارة الخارطة المدرسية وشعبتي التعليم والتوجيه.



واستمع من مدير مكتب التربية محمد درهم الغزالي إلى شرح حول إستكمال التحضيرات لتنفيذ الاختبارات للشهادة العامة الأساسية والثانوية والتي ستبدأ في 15 يونيو الجاري.



وأكد محافظ إب أن ارتفاع نسبة الانضباط الوظيفي، يعكس مستوى الشعور بالمسؤولية والواقع الايجابي الذي تعيشه محافظة إب نتيجة ما تنعم به من أمن واستقرار وتعايش مجتمعي وحرص الجميع على تأدية وظائفهم وخدمة مجتمعهم رغم الأوضاع الصعبة جراء العدوان والحصار.



وأشار إلى أن الفترة الراهنة تتطلب مزيد من الجهود ورفع مستوى كفاءة الأداء وفق الخطط والبرامج المرسومة بما يخدم أبناء المحافظة ومعالجة قضاياهم وتوفير الخدمات للمجتمع المحلي والنازحين في إطار الإمكانيات المتاحة.



إلى ذلك تفقد وكيل أول المحافظة عبد الحميد الشاهري سير الانضباط الوظيفي في مكاتب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



كما تفقد وكيل المحافظة لشئون التعليم والأوقاف عبد الفتاح غلاب مستوى الانضباط بمكتبي الأوقاف والإرشاد والتعليم الفني والمهني.. فيما اطلع وكيل المحافظة لشئون الصناعة والتجارة قاسم المساوى على مستوى الانضباط بفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة.



وخلال الزيارات أهاب وكلاء المحافظة بالجميع تأدية وظائفهم وواجباتهم بالشكل المطلوب .. مؤكدين استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية التعاون لمعالجة أي صعوبات تعترض سير الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أن نسبة الحضور في كافة وحدات الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط في أول أيام الدوام بعد إحازة العيد بلغت 81 بالمائة .. مؤكدا أن المكتب كلف أكثر من 60 مندوبا للنزول الميداني للمكاتب والوحدات الإدارية البالغ عددها قرابة 90 وحدة إدارية للاطلاع والرقابة على سير الأداء ومستوى الانضباط الوظيفي.



سبأ [09/يونيو/2019]سبأ