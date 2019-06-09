ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 09 - يونيو - 2019 الساعة 05:37:23م
سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية على مطار جيزان
نفذ سلاح الجو المسير بالجيش واللجان الشعبية اليوم عمليات هجومية على مطار جيزان.وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدداً من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن.
الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان لصحيفة نيويورك تايمز التي اعتبر فيها أن “من حق” هذا الكيان ضم أجزاء من الضفة الغربية مشيرة إلى أنها تدرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نائب وزير الصناعة: سفينة تحمل شحنة غاز منزلي ستصل الحديدة خلال الساعات القادمة
قال نائب وزير الصناعة والتجارة عضو اللجنة الاقتصادية العليا محمد الهاشمي إن سفينة تحمل خمسة آلاف و680 طناً من مادة الغاز المنزلي ستصل إلى ميناء الحديدة خلال الساعات القادمة.
خسارة فرنسا وفوز ايطاليا والمانيا وروسيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020
تغلب المنتخب التركي لكرة القدم على ضيفه الفرنسي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.
آخر الأخبار:
وزير مالية إيطاليا يؤكد إمكانية حل مشكلة الميزانية مع الاتحاد الأوروبي
وزير النقل يتفقد سير العمل ومستوى الانضباط بالوزارة عقب اجازة العيد
قيادة مكتب التربية بصنعاء تزور المرابطين في جبهة نهم
المحكمة الدستورية في مولدوفا تسقط سلطات الرئيس
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ إب يطلع على أحوال المرضى والجرحى بمستشفى المنار
[09/يونيو/2019]
إب - سبأ :

أطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم على مستوى الخدمات الطبية بمستشفى المنار التخصصي بمدينة إب.


وتفقد المحافظ صلاح ومعه وكيل المحافظة صادق حمزة وعضو مجلس النواب الدكتور على الزنم على أحوال المرضى والجرحى، وأعمال التوسعة الجديدة في قسم العناية المركزة والتي تحتوي 18 سرير مزودة بكافة الاجهزة الطبية والتشخيصية.

وأستمع محافظ أب إلى شرح من مدير المستشفى إبراهيم محروس حول سير العمل في العيادات الخارجية وأقسام الرقود الداخلية والخدمات الطبية والتشخيصية المقدمة للجرحى والمصابين.

وثمن المحافظ صلاح جهود الكادر الطبي بالمستشفى.. مؤكدا أهمية اضطلاع المستشفيات الحكومية والخاصة بدورها في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين. 

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير النقل يتفقد سير العمل ومستوى الانضباط بالوزارة عقب اجازة العيد
قيادة مكتب التربية بصنعاء تزور المرابطين في جبهة نهم
المحكمة الدستورية في مولدوفا تسقط سلطات الرئيس
محافظ إب يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من مكاتب الخدمة العامة
وكيل ذمار يتفقد الإنضباط الوظيفي بأول أيام الدوام
محافظ الجوف يتفقد أحوال المرابطين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف
وزير الاتصالات يلتقي فريق الوزارة الحائز على كأس اليوم العالمي للاتصالات
وزير الاتصالات يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
رئيس محكمة استئناف عمران يطّلع على مستوى الانضباط القضائي
تشييع جثمان الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية المناضل محمد الرباعي
العدوان السعودي على اليمن
25 غارة لطيران العدوان على عدة محافظات وتواصل خروقات اتفاق الحديدة
[09/يونيو/2019]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على كتاف بصعدة
[08/يونيو/2019]
إصابة امرأة بنيران المرتزقة في رازح بصعدة
[08/يونيو/2019]
استشهاد وإصابة سبعة مواطنين بقصف مدفعي لقوى العدوان
[08/يونيو/2019]
إصابة ثلاثة مواطنين في خرق جديد لاتفاق الحديدة و 14 غارة على عدة محافظات
[07/يونيو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by