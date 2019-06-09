[09/يونيو/2019]
إب - سبأ :
أطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم على مستوى الخدمات الطبية بمستشفى المنار التخصصي بمدينة إب.
وتفقد المحافظ صلاح ومعه وكيل المحافظة صادق حمزة وعضو مجلس النواب الدكتور على الزنم على أحوال المرضى والجرحى، وأعمال التوسعة الجديدة في قسم العناية المركزة والتي تحتوي 18 سرير مزودة بكافة الاجهزة الطبية والتشخيصية.
وأستمع محافظ أب إلى شرح من مدير المستشفى إبراهيم محروس حول سير العمل في العيادات الخارجية وأقسام الرقود الداخلية والخدمات الطبية والتشخيصية المقدمة للجرحى والمصابين.
وثمن المحافظ صلاح جهود الكادر الطبي بالمستشفى.. مؤكدا أهمية اضطلاع المستشفيات الحكومية والخاصة بدورها في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين.
سبأ