وكيل ذمار يتفقد الإنضباط الوظيفي بأول أيام الدوام

ذمار - سبأ :

تفقد وكيل محافظة ذمار للشؤون المالية والإدارية عباس علي العمدي اليوم مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المكاتب التنفيذية في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد عيد الفطر.



وخلال زيارته إلى مكاتب المالية والضرائب والتربية والصحة وفرعي هيئتي البريد والموارد المائية، أشاد الوكيل العمدي باهتمام منتسبي تلك الجهات وحرصهم على القيام بأعمالهم.



وأكد أهمية استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها باعتبارها جبهة من جبهات الصمود.. حاثا على تضافر الجهود للارتقاء بمستوى الأداء وتجاوز التحديات الناتجة عن العدوان.

[09/يونيو/2019]سبأ